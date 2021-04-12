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Melisa Döngel'in bikinili pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinin dikkatini çekti

12.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisiyle ön plana çıkan Melisa Döngel deniz kenarında bikinili pozlar verdi. Döngel'in bikinili pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın dikkatini çekti.

Melisa Döngel'in bikinili pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinin dikkatini çekti

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren isimlerden biri de kuşkusuz Melisa Döngel. 21 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, her yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Döngel, Instagram'da ise 2,2 milyon takipçiye sahip.

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Güzelliği ve fit haliyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Melisa Döngel'in cesur paylaşımı hayranlarından rekor beğeni aldı.

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Nisan ayında sezonu açan güzel oyuncunun pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın dikkatini çekti.

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Senia Döngel'e emojili yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Melisa Döngel
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