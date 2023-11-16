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  4. Melisa Şenolsun mayolu pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dövmesi dikkat çekti

Melisa Şenolsun mayolu pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dövmesi dikkat çekti

16.11.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa mayolu pozlarıyla beğeni topladı. Ünlü ismin dövmesi dikkat çekti

Melisa Şenolsun mayolu pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dövmesi dikkat çekti

Son olarak Netlix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun her paylaşımı olay oluyor. Şenolsun, son olarak 'Kışımı yaza çevirdim' notu ile mayolu pozlarını peşe peşe paylaştı.

Melisa Şenolsun

Turuncu beyaz çizgileri olan mayosuyla poz veren ünlü ismin dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Melisa Şenolsun'un bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'Dövmene bayıldım', 'Çok başka güzelsin', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü.

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Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

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Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı.

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Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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