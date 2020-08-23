Melodi Elbirliler Arda Türkmen'li pozunu paylaştı ama...

Birbirinden lezzetli yemek tarifleri ile ünlenen deneyimli şef Arda Türkmen makyaj videoları çeken fenomen isim Melodi Elbirliler ile aşk yaşıyor.

Kendinden 15 yaş küçük olan fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile mutlu bir birliktelik yaşayan Arda Türkmen sosyal medyadan da fotoğraf paylaşmadığı için dikkat çekiyor.



Melodi Elbirliler sevgilisiyle bir pozunu daha sosyal medyadan paylaştı ama Türkmen'den karşılık alamadı. Arda Türkmen'in sevgilisiyle birlikte çekilen pozlarını paylaşmaması sosyal medyada gündem oldu.

