Özdeyiş eş anlamlısı nedir? Özdeyişin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Bir ifadenin özdeyiş olması için konu olan düşüncenin doğruyu ve güzeli gösterip aynı zamanda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Özdeyişler atasözleri ve deyimlerle benzerlik gösterse de aralarındaki en büyük fark özdeyişlerin kimler tarafından söylendiğinin bilinmesidir. Özdeyişler bir duyguyu, düşünceyi ve ilkeyi kesin olarak anlatmaktadır. Geniş düşünce ve derin anlamları ifade ederler. Özdeyişlerde kişi birçok cümleyle anlatılacak düşünceleri tek cümleyle kısaca anlatır. Birkaç özdeyiş örneği vermek gerekirse:

En verimli yağmur alın teridir. (Cenap Şahabettin)

Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. (Oscar Wilde)

Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. (Seneca)

Özdeyiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özdeyiş eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerde özdeyiş yerine kullanılır. Cümleleri çeşitli şekillerde ifade etmek için e şanamlı kelimeleri kullanabiliriz. Özdeyiş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Fakat anlamları aynıdır. Özdeyişin eş anlamlısı kelimeler:

Aforizma

Aforizm

Vecize

Kelamıkibar

Ülger

Motto

Özdeyiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özdeyiş kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnekler kurmak mümkündür. Özdeyişin eş anlamlıları ile örnek cümleler: