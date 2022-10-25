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Özdeyiş eş anlamlısı nedir? Özdeyişin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

24.10.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapısal anlamda deyim ve atasözleriyle benzerlik olan özdeyişler günlük yaşamda çok sık kullanılıyor. Özdeyişler genellikle kim tarafından söylendiği belli olan ve hemen hemen herkes tarafında bilinen özlü sözlere denir. Özdeyiş bir fikrin ve düşüncenin kısa şekilde anlatılmasını ifade eder. Birleşik isim olan özdeyiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Özdeyiş eş anlamlısı nedir? Özdeyişin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Bir ifadenin özdeyiş olması için konu olan düşüncenin doğruyu ve güzeli gösterip aynı zamanda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Özdeyişler atasözleri ve deyimlerle benzerlik gösterse de aralarındaki en büyük fark özdeyişlerin kimler tarafından söylendiğinin bilinmesidir. Özdeyişler bir duyguyu, düşünceyi ve ilkeyi kesin olarak anlatmaktadır. Geniş düşünce ve derin anlamları ifade ederler. Özdeyişlerde kişi birçok cümleyle anlatılacak düşünceleri tek cümleyle kısaca anlatır. Birkaç özdeyiş örneği vermek gerekirse:

  • En verimli yağmur alın teridir. (Cenap Şahabettin)
  • Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. (Oscar Wilde)
  • Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. (Seneca)
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Özdeyiş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özdeyiş eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerde özdeyiş yerine kullanılır. Cümleleri çeşitli şekillerde ifade etmek için e şanamlı kelimeleri kullanabiliriz. Özdeyiş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Fakat anlamları aynıdır. Özdeyişin eş anlamlısı kelimeler:

  • Aforizma
  • Aforizm
  • Vecize
  • Kelamıkibar
  • Ülger
  • Motto
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Özdeyiş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özdeyiş kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnekler kurmak mümkündür. Özdeyişin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kitapta hoşuna giden her aforizmanın altını çiziyordu
  • Franz Kafka'nın aforizmleri birçoğumuzun hayatını şekillendirmişti.
  • Babası daima vecizeler zikretse de çocuklar hiç kulak asmazdı.
  • Şinâsî, Arapça darbımesellere ve kelamıkibarlara gösterdiği ilgiyle bilinirdi.
  • Hayat mottosunu okuduğu kitaplar çok etkiliyordu ama okuduğu kitapların hayatıyla hiçbir ortak noktası yoktu.
  • Her gün ağzından bir motto çıkıyor, sürekli bir şeyler söylüyor ama hiçbirini yapmıyordu.
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