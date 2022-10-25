Silgi eş anlamlısı nedir? Silginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Silgi kelimesi Eski Türkçede "sil" fiilinden "+gU" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. İlgili kelime Kıpçakça dilinde silgü olarak da kullanılmaktadır. Buna ek olarak anlam bakımından dilimizde yazılan bir yazının silinmesine yardımcı olan araç anlamında kullanılır. Silgi kelimesi Türkçenin eski dönemlerinde "silgü" şeklinde kullanılsa da zamanla kelimelerin yapısında yaşanan değişimler sonucunda "silgi" hâlini almıştır. Ancak eski dönemlerden beri silmeye yarayan eşya anlamında kullanılmıştır. Günümüzde de benzer anlamda kullanılan silgi kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kalem ya da daktiloyla yazılmış, çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan nesne

Tebeşirle yazılmış şeyleri silmeye yarayan keçe, sünger ya da kumaş parçaları

Hamam takımı, havlu

Silgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Silgi kelimesinin eş anlamlısı herhangi bir kelime dilimizde yer almamaktadır. Bu nedenle silgi kelimesinin yerine kullanabilecek herhangi bir alternatif kelime yani silgi kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur.

Silgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Silgi eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde bulunmadığı için yerine herhangi bir kelime koyup örnek cümle vermek mümkün değildir. Bu nedenle silgi kelimesinin eş anlamıyla herhangi bir cümle kurulamamaktadır. Silgi kelimesiyle ilgili örnek cümleler: