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Silgi eş anlamlısı nedir? Silginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silgi sözcüğü dilimiz içerisinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Silgi kelimesi genellikle bir yazıyı silmek için kullanılan araç anlamında kullanılmaktadır. Silgi kelimesi uzun yıllar boyunca dilimizde yer etmiş kelimelerden bir tanesidir. Günümüzde de hâlâ aktif olarak kullanılan silgi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Silgi eş anlamlısı nedir? Silginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Silgi kelimesi Eski Türkçede "sil" fiilinden "+gU" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. İlgili kelime Kıpçakça dilinde silgü olarak da kullanılmaktadır. Buna ek olarak anlam bakımından dilimizde yazılan bir yazının silinmesine yardımcı olan araç anlamında kullanılır. Silgi kelimesi Türkçenin eski dönemlerinde "silgü" şeklinde kullanılsa da zamanla kelimelerin yapısında yaşanan değişimler sonucunda "silgi" hâlini almıştır. Ancak eski dönemlerden beri silmeye yarayan eşya anlamında kullanılmıştır. Günümüzde de benzer anlamda kullanılan silgi kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Kalem ya da daktiloyla yazılmış, çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan nesne
  • Tebeşirle yazılmış şeyleri silmeye yarayan keçe, sünger ya da kumaş parçaları
  • Hamam takımı, havlu
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Silgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Silgi kelimesinin eş anlamlısı herhangi bir kelime dilimizde yer almamaktadır. Bu nedenle silgi kelimesinin yerine kullanabilecek herhangi bir alternatif kelime yani silgi kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur.

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Silgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Silgi eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde bulunmadığı için yerine herhangi bir kelime koyup örnek cümle vermek mümkün değildir. Bu nedenle silgi kelimesinin eş anlamıyla herhangi bir cümle kurulamamaktadır. Silgi kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Silgisini okulda unutmuş, yarın baktığında sırasının üzerinde duruyordu.
  • Sen bu yazıyı tükenmez kalemle yazmışsın silgiyle silemezsin ki?
  • Selamlar bakkal amca, tahta silgisi var mıdır acaba?
  • Silgisini almak için sabah okula gelmişti ancak aradığını bulamamıştı.
  • Bu ne güzel silgi böyle üstelik bir de kokuyor.
  • Tahtada yazan isminin üzerine bir silgi çekmişti böylece öğretmeninin azarından kurtuldu.
  • Silgisini arkadaşının evinde unutmuştu, almak için ise gece vaktinde eve geldi.
  • Tahtanın önündeki silgiyi göremeyince öğretmeni ona kızdı.
  • Bakkala gittiğinde satın aldığı silgiye 20 lira para vermişti.
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