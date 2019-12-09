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Meltem Cumbul'a onur ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8.Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü, Meltem Cumbul’a verildi.

Meltem Cumbul'a onur ödülü

Rol aldığı tiyatro oyunları, müzikaller, sinema eserleri ve dizi filmleri ile kültür sanat dünyasına adını yazdıran Meltem Cumbul, TAKSAV tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde onur ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ALDI

Türk sinemasının ve dünya sinemasının çok önemli yapımlarında aldığı rollerde hafızalarda yer edinen sanatçı, onur ödülüne layık görülmekten ötürü büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Öncelikle TAKSAV 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülünü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
terör guruplarının ve destekçilerinin verdiği ödül ancak bunlara verilir
yahu bu kadın yıllardır hiç bir şey yapmıyor... hiç görünmüyor. adı sadece aşk dedikodularına malzeme oluyor... neden ödül verilir anlamıyorum. üretmeyene ödül verilmesin.
Körler sağırlar birbirini ağırlar!
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