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  4. Cüneyd tarikattan atıldı! Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' yorumu gündem oldu!

Cüneyd tarikattan atıldı! Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' yorumu gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 10:40
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Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ekonomist Özgür Demirtaş, son zamanlarda çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yaptığı yorum çok konuşuldu. Dizinin sıkı takipçisi Demirtaş, dizinin son bölümüyle ilgili yine dizinin oyuncularından Cüneyd'e övgüler yağdırdı.

Cüneyd tarikattan atıldı! Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' yorumu gündem oldu!

Başladığı günden bugüne çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisi senaryosu ve oyunculuklarıyla Pazartesi akşamına damga vuruyor.

Dizinin son bölümlerinde ortalık fena karıştı. Amcasına biat etmeyen Cüneyd'in tarikattan atılmasının ya da 999 gün hücrede yaşamasının konuşulduğu son bölümde heyecan yine yüksekti.

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"SON PERFORMANSI YİNE HARİKAYDI"

Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun fırtına gibi estiği bölüme on binlerce yorum yapıldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar dizisine bir yorum da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

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Demirtaş, sosyal medya hesabından şunları belirtti:

"Son performansı yine harikaydı. Zamana uymak gerektiğini çok sağlam anlattı, Cüneyd Efendi..."

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Özgür Demirtaş Kızıl Goncalar Oyuncu
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