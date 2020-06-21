Meltem Miraloğlu tecavüz açıklamasıyla gündem oldu

Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu

'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile yıldızı parlayan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, yurt dışında kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Genç oyuncunun bu fotoğrafının altına, "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" notunu düşmesi sevenlerini düşündürdü.

Miraloğlu geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" ifadelerini kullanmıştı.

