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Meme kanseri olan Canan Ergüder son halini paylaştı

03.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisi devam eden oyuncu son halini paylaştı.

Meme kanseri olan Canan Ergüder son halini paylaştı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ekran Alıntısı

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, son halini "5. kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Canan Ergüder
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAHİM Şafi ismi ile sana ve tüm hastalara şifa versin
Allah yardımcısı olsun Tüm hastalara Allahtan şifalar dilerim
Rabbim sana şifa versin güzel kadın.

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