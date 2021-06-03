Meme kanseri olan Canan Ergüder son halini paylaştı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, son halini "5. kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

