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Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder galada beğeni topladı

21.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, başrolünde yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasına katıldı. 44 yaşındakioyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder galada beğeni topladı

Geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ünlü oyuncu, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

Ameliyat olan ve setlere ara veren oyuncu, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

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'Sadan Hanım' filminin galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile objektiflerin karşısına çıkan Canan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

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Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

Galada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun gönderisi, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Canan Ergüder
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