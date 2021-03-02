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Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

02.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

2013’ten bu yana yaşadığı Galler’de hem oyuncu hem de yönetmen olarak birçok farklı projeye imza atan Memet Ali Alabora, şimdi de Galller’in S4C kanalında Galce yayınlanan “Fflam” (Alev) dizisinde başrollerden birini paylaşıyor. Alabora'nın son görüntüsü sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte diziden ilk kareler...

Sevilen oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, 2013 yılından beri hayatını sürdürdüğü Birleşik Krallık’taki Galler’de birçok tiyatro oyunu yönetip turneler yaptı; başkent Cardiff’teki Chapter sanat merkezinde “Chapter Readings” başlığıyla edebiyat okumalarını düzenledi.

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YILLAR SONRA EKRANA DÖNDÜ

Öte yandan oyunculuğa da devam eden Alabora, Birleşik Krallık televizyonlarında “Keeping Faith” dizisi, “To Provide All People” adlı TV filmi gibi projelerde rol aldı. 2019’da gerçek hayattan esinlenilerek çekilen BBC dizisi “Four Lives”ta Sheridan Smith ve Stephen Merchant ile başrolü paylaşan Memet Ali Alabora, şimdilerde ise Galler’in S4C kanalında ve kanalın dijital platformu Clic ’te yayınlanan yeni dizisi “Fflam” ile gündemde.

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Oldukça zor bir dil olan Galce’yi 3 senedir öğrenen Memet Ali Alabora, “Fflam” dizisindeki Galce rolünün, yoğun çalışmalarının meyvesi olduğunu ifade ediyor.

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2017’de Galler’de rol aldığı ilk dizi olan “Keeping Faith”te, dili fonetik olarak taklit etmeye çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, repliklerinden neredeyse hiçbir şey anlamadığını belirtiyor.

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Galce’yi hâlâ çok iyi konuşamasa da artık dile çok daha hakim olduğunu aktaran Alabora, yeni dizisi “Fflam”da ise söylediği her şeyi anladığını ve bundan büyük keyif aldığını dile getiriyor.

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“Fflam”ın başrol oyuncularından biri olan Memet Ali Alabora dizide, Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz karakterini canlandırıyor. Dizinin kadrosunda yer alan Pınar Öğün ise Deniz’in kız kardeşi Ekin’i canlandırıyor.

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