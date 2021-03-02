Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Sevilen oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, 2013 yılından beri hayatını sürdürdüğü Birleşik Krallık’taki Galler’de birçok tiyatro oyunu yönetip turneler yaptı; başkent Cardiff’teki Chapter sanat merkezinde “Chapter Readings” başlığıyla edebiyat okumalarını düzenledi.

YILLAR SONRA EKRANA DÖNDÜ

Öte yandan oyunculuğa da devam eden Alabora, Birleşik Krallık televizyonlarında “Keeping Faith” dizisi, “To Provide All People” adlı TV filmi gibi projelerde rol aldı. 2019’da gerçek hayattan esinlenilerek çekilen BBC dizisi “Four Lives”ta Sheridan Smith ve Stephen Merchant ile başrolü paylaşan Memet Ali Alabora, şimdilerde ise Galler’in S4C kanalında ve kanalın dijital platformu Clic ’te yayınlanan yeni dizisi “Fflam” ile gündemde.

Oldukça zor bir dil olan Galce’yi 3 senedir öğrenen Memet Ali Alabora, “Fflam” dizisindeki Galce rolünün, yoğun çalışmalarının meyvesi olduğunu ifade ediyor.

2017’de Galler’de rol aldığı ilk dizi olan “Keeping Faith”te, dili fonetik olarak taklit etmeye çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, repliklerinden neredeyse hiçbir şey anlamadığını belirtiyor.