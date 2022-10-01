Memleketi yangın yerine döndü, ABD'de hayal gibi düğün yaptı! İranlı Molla Ayetullah İrvani'nin kızının düğün görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

Mahsa Emini'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Yeryüzünün dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere birçok kişi olayı protesto etti. İran'daki protestolarda şiddetin dozu ise her saat artıyor. Ülke geneline yayılan gösteriler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise Batı kaynaklı olduğunu öne sürdüğü protestoların ülkede kargaşaya yol açmasına göz yummayacağını dile getiriyor. Ancak ABD'de gerçekleşen bir düğün İran'ın bu tutumunu gölgede bırakacak nitelikte sahnelere ev sahipliği yaptı.

MEMLEKETİ YANGIN YERİ; ABD'DE RÜYA GİBİ DÜĞÜN

Emini, başörtüsünü uygunsuz biçimde taktığı nedeniyle 13 Eylül'de gözaltına alınmış, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Ülkede protestolar tüm şiddetiyle sürerken Molla İrvani'nin kızı Sarvenaz İrvani'nin ABD'deki düğünü sosyal medyada büyük ses getirdi.

İrvani'nin kızının "modern" nitelikler taşıyan düğünü tepkilere neden oldu.

Objektiflere yansıyan karelerde Sarvenaz İrvani'nin eşiyle öpüştüğü anlar da yer aldı.



