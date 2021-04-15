Menajerimi Ara 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya Ceren Taşçı konuk olacak

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 34. yeni bölümüyle 18 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde, İspanyol Şef Jose'nin (Sidney Mello) reklam filminde oynamak için İstanbul'a yaptığı ziyaret, Çınar (Fatih Artman) ve Emrah (Semi Sırtıkkızıl) için zorlu bir serüven oluyor.

Sevilen dizinin yeni bölümünün sürpriz konuğu 'No: 309', 'Aslan Ailem' ve 'Erkenci Kuş' gibi projelerden tanıdığımız Ceren Taşçı olacak. Taşçı dizinin yeni bölümünde sektörün adaletsizliğine bir kez daha tanık oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Feris'e evlenme teklif ettikten sonra Melisa'nın boşanmaktan vazgeçmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor.

Her şeyden habersiz olan Feris, Serkan'ın telaşlı hareketlerinden şüphelenirken durumdan istemsiz bir şekilde haberdar olan Dicle (Ahsen Eroğlu) ise ne yapacağını bilemiyor.

Serkan'ın tüm çabalarına rağmen Serkan ve Melisa'nın boşanmadığını Melisa'dan duyan Feris, büyük bir şok yaşıyor.