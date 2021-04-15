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Menajerimi Ara 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya Ceren Taşçı konuk olacak

15.04.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Serkan'ın (Serhat Teoman) Feris'e (Canan Ergüder) yaptığı sürpriz evlenme teklifinin ardından şu anda evli olduğu Melisa'nın (Çağla Demir) boşanmaktan vazgeçmesi ortalığı karıştırıyor. Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu ise yetenekli oyuncu Ceren Taşçı olacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 34. yeni bölümüyle 18 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde, İspanyol Şef Jose'nin (Sidney Mello) reklam filminde oynamak için İstanbul'a yaptığı ziyaret, Çınar (Fatih Artman) ve Emrah (Semi Sırtıkkızıl) için zorlu bir serüven oluyor.

Sevilen dizinin yeni bölümünün sürpriz konuğu 'No: 309', 'Aslan Ailem' ve 'Erkenci Kuş' gibi projelerden tanıdığımız Ceren Taşçı olacak. Taşçı dizinin yeni bölümünde sektörün adaletsizliğine bir kez daha tanık oluyor.

Menajerimi Ara 34. Bölüm 1. Tanıtım (1)

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Feris'e evlenme teklif ettikten sonra Melisa'nın boşanmaktan vazgeçmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor.

Menajerimi Ara 34. Bölüm 1. Tanıtım (3)

Her şeyden habersiz olan Feris, Serkan'ın telaşlı hareketlerinden şüphelenirken durumdan istemsiz bir şekilde haberdar olan Dicle (Ahsen Eroğlu) ise ne yapacağını bilemiyor.

Menajerimi Ara 34. Bölüm 1. Tanıtım (4)

Serkan'ın tüm çabalarına rağmen Serkan ve Melisa'nın boşanmadığını Melisa'dan duyan Feris, büyük bir şok yaşıyor.

Menajerimi Ara 34. Bölüm 1. Tanıtım (5)

Çınar'ın Türkiye'de temsil ettiği İspanyol şef Jose Garcia, reklam filmi için geldiği İstanbul'a adım atar atmaz Çınar ve Emrah'ın hareketli günler geçirmesine sebep oluyor.

Menajerimi Ara 34. Bölüm 1. Tanıtım (6)

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Star TV Menajerimi Ara dizisi
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