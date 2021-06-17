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Menajerimi Ara 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Bahtiyar Engin, Gürgen Öz ve Sinem Uslu sürprizi

17.06.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara'nın 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'ya bu hafta Bahtiyar Engin, Gürgen Öz ve Sinem Uslu konuk oluyor. Yayınlanan fragmanda Barış (Deniz Can Aktaş), Ceyda'nın (Özge Borak) yaptığı teklifi kabul etmenin mahcupluğunu yaşarken Dicle'ye (Ahsen Eroğlu) bunu nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Gürgen Öz'ün köpeğinin kaybolması Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) cephesini harekete geçirirken Ceyda da boş durmuyor

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği Menajerimi Ara dizisi 20 Haziran Pazar akşamı yeni bölümüyle Star TV'de olacak.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (5)

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Borçlarının kapanmasının karşılığında Ceyda'nın oyuncusu olmayı kabul eden Barış, utancından Dicle'nin yüzüne bakamıyor.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (7)

Kıraç ise Barış'ın Ceyda'yı seçme sebebinden habersiz hem Ceyda'ya hem de Barış'a tepki gösteriyor. Geçtiğimiz bölümde Ceyda'ya savaş açan Kıraç, Çınar ve Peride ise büyük lokma olarak gördükleri Gürgen Öz'ü Ceyda'ya kaptırmamak için kolları sıvıyor.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (8)
Öz'ün kaybolan köpeğinin peşine düşen Kıraç ve Çınar, kendilerini düşündüklerinden çok daha büyük bir maceranın içinde bulurken köpek hırsızlarının peşine düşüyorlar.

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Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (2)

Ceyda ise Gürgen Öz'ü diğer menajerlere kaptırmamak için çok daha farklı bir yol deniyor.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (3)

Cesaretini toplayan Barış, Dicle'ye Ceyda'nın yeni oyuncusu olduğunu itiraf ederken Dicle'nin hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (1)

Kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de.

Menajerimi Ara 42. Bölüm 1. Tanıtım (4)

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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi
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