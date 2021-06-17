Menajerimi Ara 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Bahtiyar Engin, Gürgen Öz ve Sinem Uslu sürprizi

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği Menajerimi Ara dizisi 20 Haziran Pazar akşamı yeni bölümüyle Star TV'de olacak.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Borçlarının kapanmasının karşılığında Ceyda'nın oyuncusu olmayı kabul eden Barış, utancından Dicle'nin yüzüne bakamıyor.

Kıraç ise Barış'ın Ceyda'yı seçme sebebinden habersiz hem Ceyda'ya hem de Barış'a tepki gösteriyor. Geçtiğimiz bölümde Ceyda'ya savaş açan Kıraç, Çınar ve Peride ise büyük lokma olarak gördükleri Gürgen Öz'ü Ceyda'ya kaptırmamak için kolları sıvıyor.



Öz'ün kaybolan köpeğinin peşine düşen Kıraç ve Çınar, kendilerini düşündüklerinden çok daha büyük bir maceranın içinde bulurken köpek hırsızlarının peşine düşüyorlar.

Ceyda ise Gürgen Öz'ü diğer menajerlere kaptırmamak için çok daha farklı bir yol deniyor.

Cesaretini toplayan Barış, Dicle'ye Ceyda'nın yeni oyuncusu olduğunu itiraf ederken Dicle'nin hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor.

Kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de.



