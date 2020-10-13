Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu’ndan mesaj: Kadınlara yönelik tacize karşı susmuyoruz

Renkli dünyası, dinamik senaryosu, eğlenceli sahneleriyle menajerler ve oyuncuların yaşadıklarını gerçekçi bir dille seyircilere aktaran Menajerimi Ara’nın, bu akşam yayınlanacak 8.bölümünden vurucu bir önizleme sahnesi yayınlandı.

Burçin Terzioğlu’nun konuk olduğu bölümde hikaye gereği İstanbul Film Festivali’ni sunarken sahne arkasında başından geçen taciz olayı üstüne yaptığı konuşma izleyenleri derinden etkileyecek. Kadınlara yönelik taciz ile ilgili yaptığı ‘Susmuyoruz’ konuşmasıyla çok önemli bir konuya değinecek olan Terzioğlu, oyunculuğu ile de alkışları toplayacak.

