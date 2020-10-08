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Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu sürprizi! Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı yayınlandı

08.10.2020 22:33 | Son Güncelleme:
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Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle ekrana dönüyor. Burçin Terzioğlu, Menajerimi Ara'nın 8. bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı.

Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu’ndan Menajerimi Ara sürprizi geldi. Terzioğlu, ünlüler ve menajerlerin dünyasının iç yüzünü yalın ve eğlenceli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara'nın 8. bölümünde rol alacak.
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Yer aldığı her projede canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle uzun süre seyircinin hafızasından silinmeyen Terzioğlu, konuk olacağı ‘Menajerimi Ara’da izleyenlerin karşısına eğlenceli bir hikaye ile çıkacak.
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Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.
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Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ve her bölüm diziye konuk olan birbirinden ünlü isimlerle keyifli bir hikaye sunan ‘Menajerimi Ara’nın 8. bölümü 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de.

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