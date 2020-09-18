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Menajerimi Ara dizisine Şükran Ovalı transferi! Menajerimi Ara dizisinin 5. bölümünün detayları kesinleşti!

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Star TV’nin Salı gecelerine damga vuran Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konuk oyuncuları arasında Şükran Ovalı yerini aldı. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren güzel yıldız dizi setlerine kısa soluklu olsa da geri döndü. Başarılı oyuncuyu televizyonda görmeyi bekleyen hayranları ise Şükran Ovalı’nın gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.

Menajerimi Ara dizisine Şükran Ovalı transferi! Menajerimi Ara dizisinin 5. bölümünün detayları kesinleşti!

Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nın paylaştığı Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisi yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. 22 Eylül Salı akşamı 5. bölümüyle ekrana gelecek olan dizisinin fragman görüntüleri izleyicilerini heyecanlandırmayı başardı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak katıldığı diziye 5. bölümde Şükran Ovalı dahil olacak.

UZUN BİR ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

şükran ovalı1

Ali Bilgin’in yönettiği, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın senaryosunu yazdığı Menajerimi Ara dizisiyle Şükran Ovalı ara verdiği oyunculuk kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin’le evlenen güzel oyuncu 2018 yılında Mihran Ela ismini verdikleri kızını kucağına almıştı. 35 yaşındaki oyuncu kızının doğumunun sonrasında adeta dizi ve film setlerinden elini eteğini çekmişti. Kızı 2 yaşına basan Ovalı yavaş yavaş dizi setlerine dönmeye başladı.

şükran ovalı2

Star TV’nin sevilen dizisi Menajerimi Ara’ya konuk oyuncu olarak katıldığını sosyal medya hesabından sevenlerine duyuran başarılı santaçı, “Bu salı Star TV’de ben de varım” notunu düştü. Şükran Ovalı’nın paylaşımının yorumlarını sınırlandırması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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