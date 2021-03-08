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Menajerimi Ara dizisinin kadınlarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

08.03.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara dizisinin kadınlarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

Ay Yapım'ın ilgiyle takip edilen dizisi 'Menajerimi Ara'nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. 3 kuşaktan kadınların bir araya geldiği projenin oyuncuları ve ekibi birlikte kameralara poz verdi.

Yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş imzalı, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Duygu Şen gibi güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en sevilen işlerinden biri olan 'Menajerimi Ara'nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Menajerimi Ara (1)
Farklı nesillerden bir araya gelen oyuncu kadrosu ve ekibiyle 'Menajerimi Ara' kadınları setten tüm emekçi kadınları selamladı.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranında!


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