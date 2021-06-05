Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bu kez "cadı" oldu: "Tüm kadınlara..."

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, oyunculuğa beş yıl önce başladı. Ama aynı dönemlerde başlayan Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel ya da Büşra Develi kadar büyük bir çıkış yakalaması uzun sürdü. Ardı ardına, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Anne", "Kuzgun" gibi dönemin en iddialı işlerinde yer alan oyuncu, bu sezon beklediği patlamayı yaşadı. "Menajerimi Ara" dizisinin Dicle'si olarak ekrana gelen oyuncu, doğallığı ve yeteneği sayesinde çok sevildi. Dicle'nin acemi ama kararlı duruşunu, kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği mücadeleyi herkes severek izledi. Dizi ratingler konusunda sallantı yaşasa da, "Menajerimi Ara" sayesinde Ahsen Eroğlu için fırsatların sonuna kadar açıldığı bir gerçek. Bir yandan sinemaya da adım atan genç oyuncu, "Aylin" ve "Sardunya" filmleriyle de festivallerin dikkatini çekti. Bu sayede, ilk önemli ödülünü de almayı başardı.

Ödülünü kadınlara adadı

Ahsen Eroğlu, ilki 1998'de düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu seneki "Genç Cadı" ödülünü aldı. Bu ödül sinema camiasında oldukça önemli görülüyor. Çünkü ödül genç kadın oyunculara cesaret vermek, onların üretimlerine dikkat çekmek ve sinemada daha güçlü kadın karakterlerin varlığını sağlamak gibi amaçlar taşıyor. Ahsen Eroğlu da gurur duyarak aldığı bu ödülü, tüm kadınlara adadığını açıklayarak bir kez daha gönülleri fethediyor.



