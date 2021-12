Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara dizisi, geçtiğimiz temmuz ayında son bölümüyle ekrana gelmişti. Dizide canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde tercih ettiği cesur tarzıyla beğeni topladı.

27 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına ''Dolar gibisin'', ''Mükemmelsin kraliçe'' ve ''Alev aldı buralar'' gibi yorumlar yapıldı.

1994 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Spor Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından 3MOTA'da oyunculuk eğitimi aldı.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Ahsen Eroğlu, 2015 yılında yer aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin ve Kuzgun'da rol alan Eroğlu, Menajerimi Ara dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sosyal medyada epey aktif olan Eroğlu'nun, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.