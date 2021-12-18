MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

18.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz temmuz ayında ekranlara veda eden Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara dizisi, geçtiğimiz temmuz ayında son bölümüyle ekrana gelmişti. Dizide canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde tercih ettiği cesur tarzıyla beğeni topladı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

27 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına ''Dolar gibisin'', ''Mükemmelsin kraliçe'' ve ''Alev aldı buralar'' gibi yorumlar yapıldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

1994 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Spor Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından 3MOTA'da oyunculuk eğitimi aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Ahsen Eroğlu, 2015 yılında yer aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin ve Kuzgun'da rol alan Eroğlu, Menajerimi Ara dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyada epey aktif olan Eroğlu'nun, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözlerSevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözler
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Bergüzar Korel’den yeni yıl paylaşımı! Yorum yağdıBergüzar Korel’den yeni yıl paylaşımı! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu Altın Kelebek Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.