Menajerimi Ara setinden bir kötü haber daha geldi! Deniz Can Aktaş’ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi!

Ay Yapım imzası taşıyan Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürüyor. Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu’nun koronavirüse yakalandığının magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmasıyla dizinin bir diğer başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş’ın testinin pozitif çıktığı iddia edildi. TV 100’ün haberine göre; Deniz Can Aktaş’ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilen Deniz Can Aktaş tedavi sürecini tamamlamak için evde karantinaya girdi. Deniz Can Aktaş’ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Hafsanur Sancaktutan koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Çekimlerine yakın bir tarihte başlanması planlanan ve oyuncu kadrosunda Hafsanur Sancaktutan’ın tedbir amacıyla Son Yaz setine çağrılmadığı öğrenildi.
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Deniz Can Aktaş'ın koronavirüse yakalandığının iddia edilmesinden sonra yakışıklı oyuncunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, aslen nereli? Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi kimdir?
Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren Deniz Can Aktaş aslen Kastamonulu'dur. Deniz Can Aktaş şu anda yaş olarak 27 yaşındadır. Deniz Can Aktaş'ın burcu ise Aslan burcudur. Deniz Can Aktaş boy ve kilo olarak ise 1.78 metre ve 75 kilodur.
Piri Reis Üniversite Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Deniz Can Aktaş, oyunculuk kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Seçkin karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı diziler arasında ise; Avlu, Neredesin Birader, Hayat Bazen Tatlıdır ve Aşk Ağlatır yer aldı.
Deniz Can Aktaş Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf Eren, Avlu dizisinde Alp Öztürk, Neredesin Birader dizisinde Ali ve Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Ronaldo Burak rolünü canlandırdı.
Deniz Can Aktaş gönlünü Aşk Ağlatır dizisinde başrollerini paylaştığı Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdı. Set aşkının gerçek hayata taşıyan Deniz Can Aktaş ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ilişkilerini sessiz sedasız devam ettirmeyi tercih ediyor.
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