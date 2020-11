Menajerimi Ara setinden bir kötü haber daha geldi! Deniz Can Aktaş’ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi!

Ay Yapım imzası taşıyan Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürüyor. Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu’nun koronavirüse yakalandığının magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmasıyla dizinin bir diğer başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş’ın testinin pozitif çıktığı iddia edildi. TV 100’ün haberine göre; Deniz Can Aktaş’ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEVGİLİSİ DE SETLERDEN UZAK KALDI

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilen Deniz Can Aktaş tedavi sürecini tamamlamak için evde karantinaya girdi. Deniz Can Aktaş’ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Hafsanur Sancaktutan koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Çekimlerine yakın bir tarihte başlanması planlanan ve oyuncu kadrosunda Hafsanur Sancaktutan’ın tedbir amacıyla Son Yaz setine çağrılmadığı öğrenildi.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Deniz Can Aktaş'ın koronavirüse yakalandığının iddia edilmesinden sonra yakışıklı oyuncunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, aslen nereli? Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi kimdir?