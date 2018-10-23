Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

Menemen her an evde bulunabilecek malzemelerden yapılan çok pratik ama çok lezzetli bir türk yemeğidir. Dünyaca meşhur zengin Türk kahvaltısının en özel parçalarından biridir. Hem yanında ekmekle çok doyurucu olması hem de malzemeleri açısından bütçe dostu olan menemen sadece kahvaltıda değil her öğünde yenebilir. Akşama bir şey hazırlayacak vaktiniz olmadı mı? Yumurta, biber, domates varsa sorun yok! Peki ya soğan? Her ne kadar çok basit de olsa lezzetli ipuçları barındıran bir menemen tarifi ile bu pratik yemeği daha da güzelleştirebilirsiniz. İşte soğanlı veya soğansız, peynirli ya da kıymalı nefis menemen tarifleri... MENEMEN TARİFİ (4 KİŞİLİK) Mübadele döneminde Menemen ilçesine gelen Girit Türklerinin mirası olan menemen yemeği yumurta, biber ve domates ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak soğan da ilave edilebilir. Malzemelerin miktarlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 4 kişilik menemen tarifi için gerekli malzemeler şunlardır: 1 çay bardağı zeytinyağı

6 tane yumurta

4 tane sivri biber veya acısız olsun isteyenler için köy biberi

4 tane orta boy domates Yarım demet maydanoz İsteğe bağlı olarak 1 adet soğan Yapımı: Yazının başında değindiğimiz gibi menemenin yapımı oldukça kolaydır ki bu yüzden bekar evlerinin ve öğrenci evlerinin de en popüler yemeklerinden biridir. Menemenin yapımına için önce biberlerden başlıyoruz. 4 adet biberin çekirdeğini ve sapını ayıkladıktan sonra ince ince doğrayın. Çok sığ olmayan bir tavaya zeytinyağı koyup altını açın ve biberleri atın. Diğer malzemelere göre pişmesi daha uzun sürdüğü için kavurmaya biberlerden başlıyoruz. Biberler kavrulurken 4 tane domatesi küp küp doğrayın. Biberler yumuşayıp iyice sotelendikten sonra domatesleri ilave edin. (Soğanlı yapacaksanız domatesten önce soğanı da koyup öldürmeyi ihmal etmeyin.) Domatesler de yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin. Domatesler ve biberler pişince (diriliği size kalmış) sıra 6 adet yumurtayı eklemeye geliyor. Yumurtaları pişmeye devam eden domates ve biberlerin üstüne kırın ve hızla karıştırın. Yavaş kalırsanız yumurtanın beyazı kümelenebilir. Yumurtada pişince servis edebilirsiniz.

Ek olarak menemenin ne kadar sulu olacağını da pişirme süresi ile siz ayarlayabilirsiniz. Tuz ve isterseniz karabiber, kırmızı biber ilave ederek daha baharatlı bir tat yakalayabilirsiniz. Ayrıca pişmeye yakın menemene peynir katarak peynirli menemen de yapabilirsiniz. MENEMEN TARİFİ VİDEOLU ANLATIM Menemenin yapılışı ile ilgili püf noktalarını Şef Hüseyin Sarıkaş’ın videolu menemen tarifinden izleyebilirsiniz. KIŞLIK MENEMEN TARİFİ Ana malzemesi domates olan menemeni kışın da yapmak için domatesin daha ucuz olduğu zaman bol alıp kışa menemen malzemesi hazırlayabilirsiniz. Kavanozlarda saklayacağınız menemen harçları ile zaten yapımı pratik olan menemeni kışın daha da çabuk yapabilirsiniz. İşte kışlık menemen malzemeleri (miktarları ne kadar saklayacağınıza göre artırabilirsiniz.): 10 kilogram domates

1 kg yeşil biber

2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tuz

Bolca kavanoz Yapımı: Normal menemen tarifinde olduğu gibi önce kavrulması daha çok vakit alan biberlerden başlıyoruz. Biberleri yumuşayıncaya ve rengi dönünceye kadar sıvı yağda kavurun. Ardından üzerine doğradığınız domatesleri ekleyip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

Menemen kaynayınca tuz ilave edip tekrar karıştırın. Şimdi menemen istediğiniz kıvama (sulu- az sulu vb.) gelinceye kadar kapağı açık olarak pişirmeye devam edin. Menemen istediğiniz kıvama gelinde soğutmadan kavanozlara dökün. Kavanozun kapağını iyice sıkıp ters çevirin. Soğuduktan sonra serin ve gölge bir yerde muhafaza edebilirsiniz. DİKKAT: Kullanacağınız kavanoz kapağının mutlaka yeni olmasına dikkat edin. Daha önce kullanılmış, esnemiş bir kapak menemenin hava almasına yol açar. Kavanoz hava alırsa menemen bozulur ve gıda zehirlenmesi riski ortaya çıkar. Kapakları kullanmadan önce kaynatarak dezenfekte de edebilirsiniz. KIYMALI MENEMEN TARİFİ Bütçe dostu bir yemek olan menemeni biraz daha zenginleştirecek imkanınız varsa kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymalı menemen tarifi için gerekli malzemeler şunlardır: 250 gr kıyma

1 tane soğan

2 tane domates

2 tane biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tane yumurta Yapımı: Kıymalı menemen tarifine önce 1 adet soğanı doğrayıp zeytinyağı döktüğünüz tavaya atıp kavurmaya başlayın ve yumuşamaları için üstlerine bir çimdik tuz serpin. Ardından önceden temizleyip doğradığınız biberleri ilave edin.