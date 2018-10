Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

Menemen her an evde bulunabilecek malzemelerden yapılan çok pratik ama çok lezzetli bir türk yemeğidir. Dünyaca meşhur zengin Türk kahvaltısının en özel parçalarından biridir. Hem yanında ekmekle çok doyurucu olması hem de malzemeleri açısından bütçe dostu olan menemen sadece kahvaltıda değil her öğünde yenebilir. Akşama bir şey hazırlayacak vaktiniz olmadı mı? Yumurta, biber, domates varsa sorun yok! Peki ya soğan?

Her ne kadar çok basit de olsa lezzetli ipuçları barındıran bir menemen tarifi ile bu pratik yemeği daha da güzelleştirebilirsiniz. İşte soğanlı veya soğansız, peynirli ya da kıymalı nefis menemen tarifleri...

MENEMEN TARİFİ (4 KİŞİLİK)

Mübadele döneminde Menemen ilçesine gelen Girit Türklerinin mirası olan menemen yemeği yumurta, biber ve domates ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak soğan da ilave edilebilir. Malzemelerin miktarlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 4 kişilik menemen tarifi için gerekli malzemeler şunlardır: