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Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

07.04.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Melbourne’dan 47 yaşındaki Rachel Hodgson, menopozda olduğunu düşünüyordu. Ancak dört çocuk annesi kadın, beşinci çocuğuna hamile olduğunu keşfetti. En büyüğünden 22 yaş küçük olan kızı Peggie Jean'i doğumunun ardından, 'en iyi şey' olduğunu söylediği beşinci çocuğunu 'mucize' olarak nitelendiriyor.

Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

24 yıldır evli olduğu eşi Paul ile halihazırda üç kızı ve bir erkek çocuğu olan Rachel Hodgson en küçük kızları Peggie Jean'i Kasım 2020'de dünyaya getirdi. Kızı doğduğunda 46 yaşında olan Rachel, o zamanlar artık bebek sahibi olmayı değil dört genç çocuğu olduğu için torun sevmeyi düşündüğünü söyledi.

Rachel doktorlardan 19 haftalık hamile olduğunu öğrendiğinde, hamile görünmediğini ya da hissetmediğini belirtti.

MENOPOZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

RACHEL

Regl döngüsünün devam etmediğini fark eden Rachel, 46 yaşında olduğunu düşününce menopoza girdiği fikrine kapılmıştı. Bir saniye bile hamile olabileceğinin aklından geçmediğini belirten kadın, haberi ilk aldığında harap olduğunu çünkü geleceğe dair planlarında buna yer olmadığını söyledi.

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‘‘HARAP OLDUM’’

Tam zamanlı çalışarak modellik yapan Rachel, bağımsız yaşam tarzını sevdiğini ve bu sebeple başlangıçta çok üzüldüğünü söylese de eşiyle birlikte çocuklarının doğmasının istediklerine karar verdiler. 25, 27, 29 ve 31 yaşlarındayken çocuk sahibi olan Rachel, 31 yaşında 'sonuncu' çocuğunu doğurduğunda bunun için çok yaşlı olduğunu sandığını söyledi. Son hamileliğinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, Rachel kolay bir hamilelik ve doğum geçirdi.

PEGGİE

Herkesi çok şaşırtsa da dostlarının, ailelerinin ve çocuklarının çok kabul edici ve heyecanlı olduğunu belirten çift şimdi, kızları Peggie’nin hayatlarındaki en iyi şey olduğunu ve onları genç tuttuğunu söyledi.

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HENÜZ BÜYÜKANNESİ SANAN OLMADI

Henüz büyükannesi zannedilmediğini ama bunun olmasını beklediğini söyleyen Rachel, hikayesinin yaşlı kadınlara, gebe kalmaya çalışanlara bir umut mesajı olmasını ve beklenmedik, daha sonraki yaşamlarında hamile kalanlara da bir iç ses olmasını umuyor.


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