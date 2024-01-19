Merak edilen soruya canlı yayında yanıt! Erdal Beşikçioğlu neden Çankaya'dan aday olmadı? Küçükkaya 'Genel Merkez' detayını açıkladı

Yerel seçimlerde adaylığı en çok konuşulan isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu oldu. Behzat Ç. dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Etismesgut'tan aday gösterilerek siyasi arenaya hızlı bir giriş yaptı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Beşikçioğlu siyasete neden girdiğini açıkladı. Programda 'Neden Çankaya'dan aday olmadığını'nın açıklanma anları ise dikkat çekti.

"AKTİF SİYASET FİKRİ NASIL OLDU?"

İsmail Küçükkaya "Aktif siyasete girme fikri nasıl oldu?" diye sordu. Beşikçioğlu bu soruyu şöyle yanıtladı;

Yaklaşık 30 yıldır tiyatro yapıyorum 12 yıldır da özel tiyatro yapıyorum. Siyasileri biz salonlara beklerken çok az katılım oluyor. Her ne kadar politik tiyatro da yapsanız. Ben de karar verdim. Madem öyle siyasileri biz salona alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım. Bunun üzerine de tabii ki Ümit Bey bu konuda çok ısrarcı, hatta ısrarcılığının altında da ihtiyaç olduğunu o kadar güzel betimlediki.

NEDEN ETİMESGUT?

Beşikçioğlu konuşmasının devamında ise, "Neden Etismesgut da Çankaya değil diye sordum. Çünkü sana Etimesgut'ta ihtiyaç var dedi. Oradaki yaş skalası, bütün profilleri çıkarıp önüme koydular, büyün grafikleriyle. Dediler ki burası kültür ve sanatın doğan güneşi olmak zorunda. Çünkü oradaki yapılaşma kendi içinde çok genç aile olan bir kitli. Bunların kendi içinde sosyal etkinlikleri maalesef yok. Ankara merkeze çok uzak bir ilçe, ordaki arkadaşım beni izlemek için ta merkeze geliyor. Ben de tamam anladım diyerek ben oraya gideceğim dedi." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ DETAYI

Bu sözler üzerine İsmail Küçükkaya ise, "İlk başkta bir şok etkisi oldu. Hatta birileri yadırgadı. Sonra da dediler ki CHP Genel Merkezi'nde 'Arkadaş bu kadar popüler bu kadar sevilen bir isim Çankaya'yı da istese Çankaya da verilirdi' dendi. Şimdi anladım Etimesgut mantığını" karşılığını verdi.





