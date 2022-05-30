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Merak konusuydu! Xiaomi CEO'su Lei Jun kullandığı telefonları açıkladı

30.05.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi CEO'su Lei Jun şu anda hangi akıllı telefonları kullandığını açıkladı. Jun, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da kullandığı cihazların görüntüsünü paylaştı. Buna göre, Xiaomi CEO'su şu anda aktif olarak dört akıllı telefon kullanıyor. İşte dört telefonun modelleri...

Merak konusuydu! Xiaomi CEO'su Lei Jun kullandığı telefonları açıkladı

Bill Gates'in kullandığı telefon geçtiğimiz günlerde merak konusu olmuş, öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyememişti. Gates, kurucu ortaklarından biri olduğu Microsoft'un Surface Duo'su yerine, Samsung Galaxy Z Fold3 kullandığını söylemişti. Kullandığı telefon merak konusu haline gelen başka bir isim de Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'du.

XIAOMI CEO'SUNUN DÖRT TELEFONU VAR

Xiaomi CEO'su şu anda hangi akıllı telefonları kullandığını Weibo aracılığıyla paylaştı. Lei Jun, kullandığı dört cihazın hepsinin bir arada olduğu bir görüntü yayınladı. Görüntüdeki telefonlar Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro ve Xiaomi Civi'ydi.

Lei Jun'un telefonları

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Jun, akıllı telefonlarını sık sık değiştirdiğini, ancak şu an masasının üstünde duranların bu cihazlar olduğunu not düştü. Ayrıca bu telefonların dördünü de genellikle aynı anda aktif bir şekilde kullandığını kaydetti. Xiaomi CEO'sunun Xiaomi imzalı telefonlar kullanması ise elbette sürpriz olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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