Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Merakla beklenen ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon tarihi kesinleşti! Geri sayım başladı

Merakla beklenen ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon tarihi kesinleşti! Geri sayım başladı

22.02.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Rıza Akın'ın yer aldığı "Ceviz Ağacı" filmi, 11 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Merakla beklenen ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon tarihi kesinleşti! Geri sayım başladı

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metrajı, Türk-İran ortak yapımı filmin çekimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin katkılarıyla Türkiye'de yapıldı. Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, ses operatörlüğünü Mustafa Bölükbaşı üstlenirken, filmin post prodüksiyonunda İranlı sanatçılar görev aldı. Mostafa Khergepoosh kurgusunu, Mohsen Roshan'ın filmin ses tasarımını, Hootan Haghshenas renk tasarımını ve Payam Azadi de filmin müziklerini yaptı.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU

1

  1. Adana Film Festivali, Eurosia Film Festivali, 6.Bremen Film Festivali ve 6.New York Artist Forum'un da aralarında olduğu yurt içi ve yurt dışındaki önemli festivallerden ödüller alan filmin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde insan için özne olarak var olmanın imkanını sorguluyor."

(AA)

Bergen filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı! Afişi beğeni topladıBergen filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı! Afişi beğeni topladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine şaşırtmayı başardı! The Batman’ın özel fragmanı yayınlandıYine şaşırtmayı başardı! The Batman’ın özel fragmanı yayınlandı
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...
Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattıDünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

İlginizi Çekebilir

İştahı bıçak gibi kesen besinler

İştahı bıçak gibi kesen besinler

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.