HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'den 'zam' eleştirisi: Böyle bir tezgah olabilir mi?

Meral Akşener'den 'zam' eleştirisi: Böyle bir tezgah olabilir mi?

07.07.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları eleştirdi. Akşener, "Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde, senden başka elektriğe ve doğal gaza yani temel ihtiyaçlara zam yapan bir başka hükümet başkanı var mı?" dedi.

Meral Akşener'den 'zam' eleştirisi: Böyle bir tezgah olabilir mi?

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Ekonomiden adalete, diplomasiden kadın haklarına, gençlerimizin sorunlarından işsiz vatandaşlarımıza, çiftçilerimizden emeklilerimize, esnafımızdan memurlarımıza kadar her bir vatandaşımızın iktidar karşısında hakkını, hukukunu savunmaya; milletimizin gerçeklerini, iktidara göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamları eleştiren Akşener, "4 kişilik bir ailenin elektrik maliyeti, 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğal gaz maliyeti ise 166 liradan 186 liraya yükseldi yani 4 kişilik bir aile, eğer 1 sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde, senden başka elektriğe ve doğal gaza yani temel ihtiyaçlara zam yapan bir başka hükümet başkanı var mı?" dedi.

Pandemi sürecinde hükümete bazı öneriler getirdiklerini söyleyen Akşener, vatandaşa nakit desteği istediklerini belirterek, "İktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına, her fırsatta 'Vatandaş zorda, nakit desteği verin' diyoruz, doğal gaza zam yapıyorlar. 'Esnaf perişan, borçlarını erteleyin, faizsiz kredi verin' diyoruz, elektriğe zam yapıyorlar. 'Kısa çalışma ödeneğini, işten çıkarma yasağını uzatın' diyoruz, duymazlıktan geliyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye Elektrik İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) hayati görevi olduğunu belirterek, "Elektrik iletimi, stratejik bir öneme sahiptir. TEİAŞ’ın, yük dağılımını kontrol edip, Türkiye’deki anlık elektrik arz-talep dengesini kontrol etmek gibi hayati bir görevi vardır. İşte bu nedenle TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2,5 yıl sonra dikkat çeken ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2,5 yıl sonra dikkat çeken ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arsızlık hırsızlık gasp 11 yerden huzur hakkı alanların sonu gelmeli Allah iyilere yardım etsin kokocu kötülerin serrinden korusun .. Türkiye İYİ olsun.. Bu ülkede saray ve cevresi hariç hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur Esnaf bitik emekli can çekişiyor asgari ucretli evi bulamıyor

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.