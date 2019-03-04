Meral Kaplan boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu

Açıklamada görüntülerin hukuka aykırı elde edildiği, Erhan Kanioğlu'nun 60 yaşındaki kayınvalidesi Ümit Kaplan'a onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu ileri sürüldü. 1 Mart 2019 günü Meral Kaplan'a tahsis edilen eve boşanmakta olduğu eşi Erhan Kanioğlu'nun zorla girdiği ve kayınvalidesini acımazsızca darp ettiği iddia edildi.

Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla bugün bir basın açıklaması yaparak annesi Ümit Kaplan ile ilgili yayınlanan görüntülerin kişilik haklarına doğrudan saldırı olduğu belirtti.

Bir televizyon kanalının magazin programına bağlanan Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine iş adamı Erhan Kanioğlu da programa bağlanarak iddiaları reddetmişti. Kanioğlu, olay günü şoförünün çektiği görüntüleri de magazin programında yayınlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğini ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

AMAÇ ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ALMAK

Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kanioğlu'nun çocuğunu kaçırmaya çalışarak Meral Kaplan'ın eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığı açıklamada yer aldı. Açıklamada Meral Kaplan'ın, eşi Erhan Kanioğlu tarafından asılsız iddialarla toplum vicdanında haksız tarafmış gibi karalama ve itibarsızlaştırma politikasına maruz kaldığı da yer aldı. Kanioğlu'nun amacının tehdit, şantaj, hakaret ve iftiralarla Meral Kaplan'ı yıpratarak müşterek çocuğun velayetini alma çabası güttüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, Meral Kaplan'nın Erhan Kanioğlu hakkında kendisine ve annesine yönelik şiddet ve kötü muamele suçlarından savcılığa şikayette bulunulduğu da belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine magazin programına bağlanan Erhan Kanioğlu ise iddiaları reddederek, kayınvalidesiyle arasında olan videoyu şoförünün kaydettiğini ve nazik bir biçimde görüştüğünü söylemişti. Kanioğlu, "Benim evim, benim çocuğum niye evimi basayım, niye kendi çocuğumu kaçırayım. Konu zaten yargıda" demişti. (DHA)



