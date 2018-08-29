Mercan: Sevgilim beni dövdü

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu.

'YARALANMA, TEHDİT VE HAKARET' SUÇLARINDAN DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Murat Şimşir hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Mahkeme yakında görülecek.

MERCAN KİMDİR?

Ankaralı memur bir ailenin üç çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ortaokul ve lise yıllarında okul gruplarında solistlik yaptı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Okurken para kazanmak için çeşitli otel ve gece kulüplerinde sahneye çıktı. Bir süre TRT bünyesinde çalıştı. Kendini geliştirmek için bir süre sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındı.

2005'te kendi şarkılarından bir demo hazırladı ve Erol Köse'yle iletişime geçti. Müzik vizyonunu geliştirmek için Almanya, Berlin ve Londra'daya giden Mercan, yeni müzik soundlarını keşfetti. Mercan'ın "Sana Değil Kardeşine" isimli ilk solo albümü, Erol Köse Production etiketi ve “2010 yılının ilk starı” sloganı ile 22 Ocak günü yayınlandı. Elektropop türündeki Dannii Minogue'un “Put The Needle On It” şarkısının cover"ı olan çalışmanın düzenlemesi Erdem Kınay'a, sözleri Alper Narman'a ait olan çıkış parçası “Sana Değil Kardeşine” büyük ilgi gördü.



