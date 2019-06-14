Mercedes A-Serisi Sedan Türkiye'de! Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor. Bu ay itibariyle satışa sunulan A-Serisi Sedan’ın, 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e Premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor.

MERCEDES A 180 SATIŞ FİYATI

Türkiye pazarı için büyük önem taşıyan Yeni A-Serisi Sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile 246.100 TL’den başlayan fiyatlarla Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor.

GENİŞ İÇ MEKAN

Yeni sedan, yapay zeka kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekanı ile dikkat çekiyor.

İstanbul’da düzenlen toplantıya Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı.

"TÜRKİYE'DE 3 YILDIR BİRİNCİYİZ"

Toplantıda konuşan Şükrü Bekdikhan, "A-serisi sadece Daimler’in global portföyü için değil, Türkiye pazarı için de çok önemli bir ürün. Yeni A- serisini ilk defa Auto Chine’da long versiyonuyla 2018’de dünyaya tanıtmaya başladık. Ardından Paris Auto Show’daki Avrupa versiyonunu görücüye çıkardık ve tüketicilerin beğenisine sunduk. İlk andan itibaren büyük geri dönüş almaya başladık. Biz, bugünden sonra artık yeni aracımızı yani A-serisi sedanı Türk tüketicileriyle buluşturmaya başlayacağız. Mart ayında Avrupa’da başlamıştı, biz kısmi gecikme yaşadık. Bu aydan itibaren araç bayilerimizde, showroom’larımızda yerini almaya başlayacak. Hem Türkiye pazarı hem de Daimler için önemli ürün. Daimler’e baktığınız zaman dünya çapında 3 senedir premium segmentte 1’inciliği alıyoruz. Yani dünya çapında bu segmenti domine eden bir markamız var. Türkiye’ye baktığımızda aynı şekilde bu segmentte son 3 yıldır 1’inciliğimizi koruyoruz. Satış adetlerimizi geçtiğimiz yıl 14 bin 500 rakamına yakın tamamdık ve segmentimizi 1’inci olarak tamamladık" açıklamasında bulundu.