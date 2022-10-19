EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Oyun eş anlamlısı nedir? Oyunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oyun eş anlamlısı nedir? Oyunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.10.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her dilde olduğu gibi Türkçede de bazı kelimelerin fazlaca anlamı ve birden çok eş anlamlı kelimesi bulunabilir. Türkçede kelimelerin birden fazla anlama sahip olmasının temel nedeni zaman içerisinde kelimelerin kullanım alanlarının farklılık göstermesi. Kelimeler farklı anlamlar kazandıkça ya da farklı dillerden çeşitli kelimelerin geçişi yaşandıkça eş anlamlılık da ortaya çıkar. Oyun kelimesi de zaman içerisinde farklı anlamlar kazanan ve eş anlamlıları bulunan bir kelimedir.

Oyun eş anlamlısı nedir? Oyunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oyun kelimesinin tam kökeninin nereden geldiği bilinmese de Eski Türkçede "oyun, yarış" anlamına gelen "oyun" kelimesinden evrildiği varsayılır. Oyun kelimesinin aynı zamanda Eski Türkçe "oz" kökünden türediği varsayılır. Oz kelimesiyse "yarışmak" anlamında kullanılır ve oyun kelimesinin de buradan türetildiği düşünülüyor. Türkçenin çok eski dönemlerinden beri kullanılan oyun kelimesi eski dönemlerde genellikle eğlence amaçlı yapılan aktivite ve yarış anlamlarında kullanılsa da günümüzde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre oyun kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

  • Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan eğlence.
  • Sahne sanatlarında sanatçının rolü yorumlama biçimi.
  • Müzik eşliğinde yapılan hareketler
  • Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
  • Yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan ve çevikliğe dayanan yarışma
  • Şaşkınlık uyandırıcı hüner
  • Kumar
  • (Spor) Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
  • (Spor) Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
  • (Mecaz) Hile, alicengiz oyunu, düzen, desise, entrika
Motivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMotivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oyun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türk Dil Kurumuna göre oyun kelimesinin birçok anlamı bulunur. Günümüzde oyun kelimesinin en çok kullanılan anlamı "vakit geçirmeye yarayan, yetenek ve zekâ geliştirici eğlence, kurallar dâhilindeki yarışma"dır. Oyun kelimesi eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur ancak bu eş anlamlılar çoğunlukla oyunun mecaz anlamı olan "hile, alicengiz oyunu, düzen, desise, entrika" anlamlarında kullanılır. Bu nedenle oyun eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamını kontrol etmek gerekir. Oyunun eş anlamlısı kelimeler:

  • Baziçe
  • Desise
  • Entrika
  • Kaşkariko
  • Katakulli
  • Külah
  • Künde
  • Mandepsi
  • Olta
  • Temaşa
  • Temsil
  • Piyes
Sağlıklı eş anlamlısı nedir? Sağlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerSağlıklı eş anlamlısı nedir? Sağlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oyunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oyun kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • O dönem Roma sarayları hep entrikalarla doluydu ve cinayetler peşi sıra birbirini izledi.
  • Hile yaparak bizi kandırdığını sansa da sadece kendini kandırıyor.
  • Bu baziçede sadece kendisinin değil hepimizin yanacağının farkındaydı.
  • Ağa yine desiseyle işret meclisine davet ettiriyordu.
  • Mahallenin sorumluları bu oltanın yabancısı değiller, hemen çözerler.
  • Bazı meddahlar temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdi.
  • Geceleri sahne önünde saatlerce bekleyerek ucuz piyesleri seyrederdik.
  • Etrafında dönen kaşkarikoları görmediği için sonu kötü olmuştu.
  • Aile içinde o kadar katakulli dönmüştü ki parçalanması an meselesiydi.
Pis eş anlamlısı nedir? Pis kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerPis eş anlamlısı nedir? Pis kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı?
Muallim eş anlamlısı nedir?Muallim eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Lisan eş anlamlısı nedir?

Lisan eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.