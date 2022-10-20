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Saldırı eş anlamlısı nedir? Saldırı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

20.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler vardır. Bu kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı olsa da aynı anlamları ifade ederler. Dilimizde bulunan birçok kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı da vardır. Bu kelimeler Türkçenin zengin bir kelime dağarcığına sahip olduğunun da göstergesidir. Saldırı da eş anlamı olan kelimelerden birisidir.

Saldırı eş anlamlısı nedir? Saldırı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli bir kelime olan saldırı kelimesi "saldır-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Yeni Türkçe döneminde türetildiği varsayılan saldırı kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre "kötülük yapmak, ya da yıpratmak amacıyla ya doğrudan ya da silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, taarruz ve tecavüz" anlamlarına gelir.

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Saldırı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Okunuş ve yazılış olarak birbirlerinden farklı olan fakat anlamları bakımından benzer veya aynı olan kelimelere anlamdaş denir. Eş anlamlı olan sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biri de saldırı kelimesidir. Saldırının eş anlamlısı cümle içinde saldırı yerine kullanılabilir.

Aniden saldırma, üşüşme gibi anlamları ifade eden saldırı sözcüğünün eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Saldırı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Taarruz
  • Hamle
  • Hücum
  • Atak
  • Tecavüz
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Saldırının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hem yazılı hem de sözlü iletişimde kullanılabilen eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığının zenginleşmesine yardımcı olur. Saldırı ile aynı anlamı ifade eden anlamdaş sözcükleri de saldırı kadar sık kullanılan kelimelerdir. Saldırı eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan cümle örnekleri:

  • Kendisine yapılan atak bir anda olduğu için engel olamadı.
  • Öyle bir hamle ile vurdu ki karşısındaki hareketsiz kaldı.
  • Kimse bu kadar hızlı bir şekilde hücuma geçeceğini beklemiyordu.
  • Artık hiçbir taarruz ekibi bu şehirden geçmiyordu.
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