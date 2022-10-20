Saldırı eş anlamlısı nedir? Saldırı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli bir kelime olan saldırı kelimesi "saldır-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Yeni Türkçe döneminde türetildiği varsayılan saldırı kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre "kötülük yapmak, ya da yıpratmak amacıyla ya doğrudan ya da silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, taarruz ve tecavüz" anlamlarına gelir.
Okunuş ve yazılış olarak birbirlerinden farklı olan fakat anlamları bakımından benzer veya aynı olan kelimelere anlamdaş denir. Eş anlamlı olan sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biri de saldırı kelimesidir. Saldırının eş anlamlısı cümle içinde saldırı yerine kullanılabilir.
Aniden saldırma, üşüşme gibi anlamları ifade eden saldırı sözcüğünün eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Saldırı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Hem yazılı hem de sözlü iletişimde kullanılabilen eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığının zenginleşmesine yardımcı olur. Saldırı ile aynı anlamı ifade eden anlamdaş sözcükleri de saldırı kadar sık kullanılan kelimelerdir. Saldırı eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan cümle örnekleri: