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Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'

20.01.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki amatör balıkçı, Meriç Nehri'nde 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 103 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Balığı yakalayanlardan Mustafa Büyükgedik, "Tutmak biraz zor oldu. Ellerimizi ısırdı, parçaladı ama yakaladık. Çok zahmet çektik ama yakaladık. Güçlü balık" ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'

Üyüklütatar köyünde amatör balıkçılar Mustafa Büyükgedik ve Mümin Çetin, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'ne balık tutmak için ağ gerdi. Amatör balıkçıların ağına, 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 103 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığı karaya güçlükle çıkardıklarını ve satmayı düşünmediklerini söyleyen Mustafa Büyükgedik, "Tutmak biraz zor oldu. Ellerimizi ısırdı, parçaladı ama yakaladık. Çok zahmet çektik ama yakaladık. Güçlü balık" dedi.

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'30 SENEDİR İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BALIK TUTUYORUM'

Ağaca astıkları balıkla hatıra fotoğrafı da çektiren balıkçılardan Mümin Çetin, "Ağı parçaladı, balık bizi çok zorladı. 30 sene önce de bu kadar büyük balık tutmuştum ama 30 senedir ilk defa bu kadar büyük balık tutuyorum. Meriç Nehri'nde böyle büyük balıklar azaldı" diye konuştu. (DHA)

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Meriç Nehri yayın balığı

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