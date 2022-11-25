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  4. Merkel'den çok konuşulacak Putin itirafı! 'Politik açıdan işiniz bitti mesajı verdi'

Merkel'den çok konuşulacak Putin itirafı! 'Politik açıdan işiniz bitti mesajı verdi'

25.11.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den gündem olacak Putin itirafı geldi. Verdiği röportajda çok kritik ifadeler kullanan Merkel, geçtiğimiz yıl Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiklerinde Putin'in kendisine "Politik açıdan işiniz bitti" mesajı verdiğini açıkladı. Merkel "Bu son ziyarette Putin, Lavrov'u da yanında getirdi, normalde görüşmelerimiz baş başa olurdu" ifadelerini kullandı.

Merkel'den çok konuşulacak Putin itirafı! 'Politik açıdan işiniz bitti mesajı verdi'

Almanya eski Başbakanı Angela Mergel, Der Spiegel dergisinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik itiraflarda bulundu. Merkel röportajında, o dönem Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog girişiminde bulunduğunu ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Ayrıldıktan sonra daha barışçıl bir dönem olmasını isterdim, çünkü Ukrayna konusuyla çok uğraştım. Ama sürpriz olmadı. Minsk Anlaşması aşındı. 2021 yazında başkanlar Biden ve Putin ile görüştüm. Macron ile birlikte AB Konseyi'nde Putin ile bağımsız bir Avrupa tartışma formatı oluşturulmasını istedim. Bazı insanlar buna itiraz etti. Artık kendimi savunacak gücüm kalmamıştı. Çünkü herkes sonbaharda görevimin sona ereceğini biliyordu" ifadelerini kullandı.

cc

'POLİTİK AÇIDAN İŞİNİZ BİTTİ'

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Merkel, "Moskova'ya veda ziyaretimde de aynısı oldu. Putin burada 'politik açıdan işiniz bitti' mesajı verdi. Putin için önemli olan sadece güçtür. Bu son ziyarette Lavrov'u da yanında getirdi, normalde görüşmelerimiz baş başa olurdu" dedi.

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