Saha eş anlamlısı nedir? Saha kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saha kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapça "sāḥa" kelimesinden geçmiş olan bu kelime "avlu alan, meydan" anlamında kullanılan bir kelimedir. Dilimize de benzer bir anlamla geçse de zaman içinde kullanım alanlarından kaynaklı olarak farklı bir anlam daha kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre ise saha kelimesi hem "alan" hem de "takım müsabakalarının yapıldığı yer" anlamlarında kullanılır. Saha kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir ve günlük hayatta oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Saha kelimesinin eş anlamlısı da cümle içinde aynı anlama gelir.

Saha kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler Türkçenin kelime haznesini zenginleştiren kelimelerdir. Farklı dillerden alınan kelimeler ve Türkçe kökenli kelimelerden çeşitli şekillerde türetilen kelimeler zaman içerisinde anlamsal bakımdan birbirleriyle benzerlik gösterebilir. Aynı zamanda eş anlamlı kelimeler ifadelerimizi, anlamlarını değiştirmeden çeşitli şekillerde ifade edebilmemizi sağlar. Eş anlamı olan kelimelerden biri de saha kelimesidir. Sahanın eş anlamlısı cümle de saha yerine kullanılabilir. Saha kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Alan

Alan sözcüğü yazılışı ve okunuşu açısından saha kelimesinden farklılık gösterir. Saha ve alan kelimesi cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir ve kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Sahanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saha sözcüğünün bir tane eş anlamlısı bulunur. Bu kelime yazılış ve okunuş bakımından sahadan farklı olsa da cümlede saha yerine kullanılabilir. İletişimlerimizde çeşitlilik sağlamak için eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Saha eş anlamlısı olan alan kelimesiyle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

Gittiğimiz alan o kadar büyüktü ki kendimi içinde küçücük hissettim.

Konuşmak için herkesi kocaman bir alana toplamıştı.

Görünen o ki gezdiğimiz hiçbir alan yapmak istediği işe uygun değil.

Futbol oynanan alanın kenarında kediler doluşmuştu.



