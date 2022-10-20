Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki en sevimli kelimelerden birisi olan minik köken olarak Türkçedir. Minik kelimesi çocuk dilinde üretilen bir kelimedir. Çocuk dilinde türetilen mini kelimesine "+k" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Mini kökünün aynı zamanda İngilizce ve Farsça gibi Batı dillerinde görülen "mini" sözcüğünden alıntı olduğu da düşünülebilir. Türkçe kökenli "mini" sözcüğünün Batı dillerindeki "mini" kelimesiyle anlam benzerliğinin bulunması, çocuk dilinin evrenselliğinden aynı zamanda küçüklük ve yakınlık sembolizminden kaynaklıdır.
Minik kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumu sözlüğünde "küçük ve sevimli şey" açıklaması bulunur. Kullanımını daha iyi anlatabilmek için cümle içerisinde bir kaç örnek vermek gerekirse şu cümleleri örnek verebiliriz:
Minik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dilimizde yoktur. Ancak minik kelimesiyle boyut anlamında benzer anlama gelen kelimeler bulunur. Bu kelimeler tam olarak aynı anlamı karşılamasa da benzer anlamları taşır. Minik kelimesinin eş anlamı olarak sayılabilecek kelimeler:
Miniğin eş anlamlısı sayılabilecek kelimelerle çeşitli cümleler kurabiliriz. Minik eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir: