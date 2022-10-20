Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki en sevimli kelimelerden birisi olan minik köken olarak Türkçedir. Minik kelimesi çocuk dilinde üretilen bir kelimedir. Çocuk dilinde türetilen mini kelimesine "+k" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Mini kökünün aynı zamanda İngilizce ve Farsça gibi Batı dillerinde görülen "mini" sözcüğünden alıntı olduğu da düşünülebilir. Türkçe kökenli "mini" sözcüğünün Batı dillerindeki "mini" kelimesiyle anlam benzerliğinin bulunması, çocuk dilinin evrenselliğinden aynı zamanda küçüklük ve yakınlık sembolizminden kaynaklıdır.

Minik kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumu sözlüğünde "küçük ve sevimli şey" açıklaması bulunur. Kullanımını daha iyi anlatabilmek için cümle içerisinde bir kaç örnek vermek gerekirse şu cümleleri örnek verebiliriz:

Minik patileriyle yeni dökülen betona imzasını atmakta gecikmemişti.

Ortalığı her ne kadar darmaduman etmiş olsa da o minik suratını görünce ona kızamıyorum.

Eve dönmeden sokakta gördüğüm minik kediyle saatlerce oturmuştum.

Minik eş anlamlısı nedir?

Minik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dilimizde yoktur. Ancak minik kelimesiyle boyut anlamında benzer anlama gelen kelimeler bulunur. Bu kelimeler tam olarak aynı anlamı karşılamasa da benzer anlamları taşır. Minik kelimesinin eş anlamı olarak sayılabilecek kelimeler:

Küçücük

Minicik

Miniğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Miniğin eş anlamlısı sayılabilecek kelimelerle çeşitli cümleler kurabiliriz. Minik eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir:

Elinde tıpkı kendisi gibi küçücük bir beslenme çantası tutuyordu.

Minicik elleriyle duvarları kirletmekte üstüne yoktu.

Minicik ayaklarıyla evin içinde vızır vızır geziyordu.

Elleri o kadar minicikti ki ne zaman elinde bir kalem tutsa sanki bir gökdelen tutuyor gibi dururdu.

Küçücük suratı yaşına tezat oluştursa da hâlâ çok sevimliydi.

Eskiden yerde bulduğu her şeyi minik elleriyle bize uzatarak ne olduğunu soruşunu dün gibi hatırlıyorum.

Minicik kedi koltuğun altına saklandığı için saatlerce onu aramışlardı.



