Mersin'den Alman otomotiv devine çağrı

Alman otomotiv firması Volkswagen'ın bir süredir gündemde olan yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmeler yapması heyecan yarattı. Elektrikli otomobil üretimi için aday ülke arayan Volkswagen’in gerek iklimsel gerekse stratejik olarak Mersin’i seçmesi gerektiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu sağlamak amacıyla lobi çalışmalarına başlanması gerektiğini söyledi. Söz konusu yatırımın başta istihdam ve ekonomik açıdan büyük katkılar sunacağını savunan Başkan Tarhan, "Söz konusu fabrikanın Türkiye’de kurulacak olmasındaki en büyük katkısı darboğaza girmiş ekonomimiz için moral olacaktır. Bu fabrika için coğrafi yapısı, limanı ve kolay ulaşım imkanı ile en doğru şehir de Mersin olarak öne çıkmaktadır. Akdeniz bölgesi olarak söz konusu firmaya en cazip bölgeyi sunarak yatırımın Mersin’e gelmesini sağlamalıyız. Bunun için tüm komşu illerimizle birlikte seferberlik başlatmalıyız. Hem istihdam hem işsizlik sorunu hem de zor günler geçiren ekonomimizin moral kazanması için bu tür yatırımlara ihtiyacımız var" dedi.

Mersin’in üretim yapılması için cazip bir yer olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, VW CEO’su HerbertDiess’e de çağrıda bulunarak, "Mersinimiz yatırım konusunda son derece cazip bir bölge. Üretim kapasitemiz çok iyi durumda. Ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük limanı olan Mersin limanı, günümüzde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da 10 büyük limanı arasındadır. Tedarik sanayimiz güçlü ve dinamik. Deneyimli iş gücümüz, modern üretim sistemimiz var. Volkswagen, yeni fabrika için yaklaşık 2 milyar Euro’luk yatırım yapacak. 2022'de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor. Bu sadece Mersin için değil ülkemiz için önemli bir fırsattır. Aynı şekilde söz konusu yatırımın Mersin’e gelmesinin Volkswagen firması için de önemli bir fırsat olduğu geç olmadan anlatılmalıdır" diye konuştu.

'LOJİSTİK VE SANAYİ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR'

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de, Mersin’in gerek konumu gerekse lojistik ve sanayi alanındaki üstünlüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: