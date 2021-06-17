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Mersin Ticaret Borsası

17.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg2,505,50ElmaKg5,005,00KayısıKg4,504,50İrmikKg4,254,50Bulgur (paketli)Kg2,8511,95

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