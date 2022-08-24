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Mersin Ticaret Borsası

24.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 13,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg13,1213,12BulgurKg9,4010,15İrmik (paketli)Kg14,5014,50Barbunya (paketli)Kg29,9044,48Pirinç (paketli)Kg14,9032,13

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