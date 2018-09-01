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Mert Fırat'a İdil Fırat'ın kına gecesi sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Mert Fırat ile yakında nikah masasına oturacak olan İdil Fırat'ın kına gecesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok eleştirilen kına Mert Fırat'a soruldu

Mert Fırat'a İdil Fırat'ın kına gecesi sorulunca...

8 Eylül’de İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir’de objektife takıldı.

Evde özel eşyalarını unuttuğu için İdil Fırat’ın şoföründen eşyalarını alan oyuncu, kısa süreli gazetecilerle sohbet etti.

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Kına gecesinde İdil Fırat’ın salona tahtla gelmesi sosyal medyada çok eleştirilen Mert Fırat, konuyla ilgili “Şimdi yorum yapsam konu uzayıp gidecek, o yüzden kusura bakmayın sorduğunuz konu hakkında yorum yapmak istemiyorum.

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptıMert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Bana tiyatro sorun, sinema sorun, diziyi sorun, cevaplayım ama bana bu tür sorular sormayın” diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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