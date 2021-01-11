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Mert Fırat'a Kefaret setinde doğum günü sürprizi

11.01.2021 20:44 | Son Güncelleme:
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Mert Fırat'a Kefaret setinde doğum günü sürprizi

FOX’un sevilen dizisi Kefaret'in başarılı oyuncusu Mert Fırat’a sette doğum günü sürprizi yapıldı.

Pazar günü 40 yaşına giren ünlü oyuncu çekim için gittiği sette dizi ekibinin sürpriziyle karşılaştı.  Dizinin setinde Mert Fırat ile başrol arkadaşı Yurdaer Okur bir sahnenin çekimi için kamera karşısında oynarken ışıklar bir anda kırmızıya döndü.

Ardından dizinin yönetmeni Mesude Erarslan  ve çekim ekibinin alkışlı pasta sürprizi karşısında Mert Fırat şaşkınlığını gizleyemedi.  Ekip arkadaşlarıyla pastasını kesen ünlü oyuncu, yeni yıla mutlu ve umutlu girdiğini dile getirdi. Başrol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ise sette Yurdaer Okur ile birlikte Mert Fırat’ı kutlarken çektikleri selfie fotoğrafı esprili ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı. 

Mert Fırat Doğum Günü (2)

FOX’un sevilen dizisi “Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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