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Mert Fırat'a sette doğum günü sürprizi

11.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Mert Fırat'a sette doğum günü sürprizi

FOX’un pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi 'Kefaret'in başarılı oyuncusu Mert Fırat’a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Ünlü oyuncu, ekip arkadaşlarıyla pasta kesti.

Pazar günü 40 yaşına giren ünlü oyuncu çekim için gittiği sette dizi ekibinin sürpriziyle karşılaştı.

Dizinin dünkü setinde Mert Fırat ile başrol arkadaşı Yurdaer Okur bir sahnenin çekimi için kamera karşısında oynarken ışıklar bir anda kırmızıya döndü. Ardından dizinin yönetmeni Mesude Erarslan ve çekim ekibinin alkışlı pasta sürprizi karşısında Mert Fırat şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ekip arkadaşlarıyla pastasını kesen ünlü oyuncu, yeni yıla mutlu ve umutlu girdiğini dile getirdi. Başrol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ise sette Yurdaer Okur ile birlikte Mert Fırat’ı kutlarken çektikleri selfie fotoğrafı esprili ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı.

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