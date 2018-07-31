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Mert Fırat 'Hasret bitiyor' notuyla paylaştı! Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 31.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Mert Fırat Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta 'Ufak Tefek Cinayetler' için 'Hasret bitiyor' tabirini kullandı. Bu paylaşım dizinin takipçilerini heyecanlandırmaya yetti. Peki Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Mert Fırat 'Hasret bitiyor' notuyla paylaştı! Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak?

Geçen sezon Star TV’nin en başarılı dizileri arasında bulunan ve başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi oyuncuların paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler, 5 Haziran Salı akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin hayranları yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını arıyor. Dizinin kesin yayın tarihi belli olmasa da tahminler var…

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UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv’nin en başarılı dizileri arasında yer alan Ufak Tefek Cinayetler, 5 Haziran Salı akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelmişti. Yaklaşık 3 ay ara verecek dizi, 2. sezonunda da aynı başarıyı yakalayacak gibi görünüyor. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı, Meriç Acemi’nin ise senaristliğini üstlendiği dizinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanacak. En az iki karakter hayatını kaybederek diziye veda edeceği için dizinin oyuncu kadrosuna bazı sürpriz isimler katılabilir.

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Entrika ve heyecan dolu geçen koca bir sezonun ardından, 2. sezonda neler olacağı ve hangi hikaye üzerinde durulacağı şimdiden merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler, yeni sezonuyla Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Kesin bir tarih belirtilmese de 18 Eylül Salı akşamı olacağı tahmin ediliyor. Bakalım yeni sezonda hangi ufak tefek cinayetlerle karşılaşacağız.

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