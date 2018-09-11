Mert Fırat o yorumu beğendi; sosyal medya karıştı

Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi. Düğüne çiftin yakın arkadaşları ile Melisa Sözen, Harun Tekin, Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Elif Engin, Zeynep Çarmıklı, Kerim Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katılmıştı.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat düğün gününden eşi İdil Fırat'la bir karesini 'ilk görüş' notuyla paylaştı.

Fırat'ın takipçileri paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin yaptığı, 'Mert zorla evlendirildiysen göz kırp anlarız' yorumunu beğenince sosyal medyada olay oldu.

