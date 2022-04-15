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Mert Hakan Yandaş Hande Sarıoğlu'nun diline düştü

15.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan hâlâ sosyal medyanın dilinde. Son olarak spor spikeri Hande Sarıoğlu ünlü futbolcuyla dalga geçti.

Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan sosyal medyanın diline bir düştü pir düştü.

Spor spikeri olan ve Youtube'da da spor programı yapan, her paylaşımıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu'da Mert Hakan'ı pas geçmedi.

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Program çekimleri öncesi yol üstünde çimenlere giden Hande Sarıoğlu Mert Hakan'ın taklidini yaptı. Çimenlerde üst üste takla atan Sarıoğlu takladan sonra bacaklarındaki yaraları da gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş
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