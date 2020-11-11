Mert Öcal’dan koronavirüs kısıtlamalarına gönderme! “22.00’de balkabağı...”

5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Mert Öcal, Türkiye’ye döndükten sonra uzun bir tatil yapmayı tercih etmişti. Koronavirüs tebdirlerinin alındığı dönemi Dominik Cumhuriyeti’nde yarışarak geçiren Mert Öcal, vaka sayılarının artmasıyla getirilen yeni kısıtlamalara tepki gösterdi. Ekranlara geri dönmek için hazırlık yapan Mert Öcal, getirilen yasaklarla şaşırdı.

Güncel olarak yapılan açıklamada paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetlerin saat 22.00’de sona ermesine karar verildi. Alınan önlemlere Mert Öcal, Külkedisi benzetmesi yaptı.

‘BİZDEN ŞANSLI’

Sokağa çıkma yasaklarının getirilmesinden önce alınan tedbriler Mert Öcal’a sitem ettirdi. Yakışıklı yarışmacı saat 22.00 kısıtlamasını Külkedisi Masalı’na çevirdi. Mert Öcal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Külkedisi bile bizden şanslı... Biz 22.00 de balkabağı...” ifadelerini kullandı. Mert Öcal’ın gönderisi takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

