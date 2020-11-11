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Mert Öcal’dan koronavirüs kısıtlamalarına gönderme! “22.00’de balkabağı...”

11.11.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Mert Öcal’dan koronavirüs kısıtlamalarına gönderme! “22.00’de balkabağı...”

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldıktan sonra popülerliğini arttıran Mert Öcal, koronavirüs kısıtlamalarına gönderme yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fenomen yarışmacı dikkatleri üzerine çekti.

5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Mert Öcal, Türkiye’ye döndükten sonra uzun bir tatil yapmayı tercih etmişti. Koronavirüs tebdirlerinin alındığı dönemi Dominik Cumhuriyeti’nde yarışarak geçiren Mert Öcal, vaka sayılarının artmasıyla getirilen yeni kısıtlamalara tepki gösterdi. Ekranlara geri dönmek için hazırlık yapan Mert Öcal, getirilen yasaklarla şaşırdı.

Güncel olarak yapılan açıklamada paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetlerin saat 22.00’de sona ermesine karar verildi. Alınan önlemlere Mert Öcal, Külkedisi benzetmesi yaptı.

Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’

‘BİZDEN ŞANSLI’

mert öcal

Sokağa çıkma yasaklarının getirilmesinden önce alınan tedbriler Mert Öcal’a sitem ettirdi. Yakışıklı yarışmacı saat 22.00 kısıtlamasını Külkedisi Masalı’na çevirdi. Mert Öcal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Külkedisi bile bizden şanslı... Biz 22.00 de balkabağı...” ifadelerini kullandı. Mert Öcal’ın gönderisi takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

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