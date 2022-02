Mert Öcal ile Makbule Karabudak sevgili mi? Mert Öcal ve Sude Burcu'ya Nisa Bölükbaşı neden tepki gösterdi? Makbule Karabudak kimdir?

Survivor All Star'da sular durulmuyor. Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Makbule Karabudak ismi anılmaya başlandı. Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Bu bölümde Mert Öcal, Sude Burcu'nun sevgililer gününü kutlayıp çiçek vermesi Nisa Bölükbaşı'nın sinirlerini hoplattı. Survivor All Star'da bu akşam yayınlanacak bölümde Mert, Sude ve Nisa arasındaki bu gerilimin nedenini anlayacağız. Nisa Bölükbaşı'nın neden sinirlenmiş olabileceğine dair belli iddiaları da haberimizde işledik.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

Survivor Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamdı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi. Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti.

MERT ÖCAL VE MAKBULE ŞAKALAKOĞLU SEVGİLİ MİYDİ?

Survivor'ın son fragmanı sosyal medyayı salladı. İddialara göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday uyarıda bulundu. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı. Sude'nin bu duruma nasıl cevap verdiğini Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında izleyeceğiz.