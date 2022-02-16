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Mert Öcal ile Makbule Karabudak sevgili mi? Mert Öcal ve Sude Burcu'ya Nisa Bölükbaşı neden tepki gösterdi? Makbule Karabudak kimdir?

16.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Öcal'ın Survivor All Star'ın fragmanında Sude Burcu'ya çiçek vermesi ve ardından sevgililer gününü kutlaması büyük yankı uyandırdı. Bu duruma Nisa Bölükbaşı tepki gösterdi. Mert Öcal'ın Sude Burcu'nun sevgililer gününü kutlamasına izleyiciler dahil Nisa Bölükbaşı da şaşırdı. Mert Öcal ile Makbule Karabudak isminin anılması izleyicilerin kim bu Makbule Karabudak demesine yol açtı. İşte Mert Öcal, Sude Burcu ve Makbule Karabudak hakkında merak edilenler!

Mert Öcal ile Makbule Karabudak sevgili mi? Mert Öcal ve Sude Burcu'ya Nisa Bölükbaşı neden tepki gösterdi? Makbule Karabudak kimdir?

Survivor All Star'da sular durulmuyor. Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Makbule Karabudak ismi anılmaya başlandı. Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Bu bölümde Mert Öcal, Sude Burcu'nun sevgililer gününü kutlayıp çiçek vermesi Nisa Bölükbaşı'nın sinirlerini hoplattı. Survivor All Star'da bu akşam yayınlanacak bölümde Mert, Sude ve Nisa arasındaki bu gerilimin nedenini anlayacağız. Nisa Bölükbaşı'nın neden sinirlenmiş olabileceğine dair belli iddiaları da haberimizde işledik.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

Survivor Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamdı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi. Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti.

MERT ÖCAL VE MAKBULE ŞAKALAKOĞLU SEVGİLİ MİYDİ?

Survivor'ın son fragmanı sosyal medyayı salladı. İddialara göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday uyarıda bulundu. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı. Sude'nin bu duruma nasıl cevap verdiğini Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında izleyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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