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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kesenin ağzını açtı! Pahalı hediyeyle kendini affettirdi

11.08.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrılmıştı. Yeni iddia ise Afra Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Mert Ramazan Demir'in, sevgilisinin gönlünü pahalı bir hediyeyle aldığı yönünde.

Yalı Çapkını başrollerinde yer alan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatilde dudak dudağa yakalanmıştı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan gündeme bomba gibi düşmüştü.

Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken tatil dönüşte ayrılık iddialar gündeme gelmişti.

İddialara göre, Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri gündemde yer almıştı.

Magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na pahalı bir hediye aldı.

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İddialara göre güzel oyuncu 104 bin TL değerinde gerdanlık hediyeyi alarak sevgilisini affetti.


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