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  4. Mert Yazıcıoğlu meğerse rapçi Melisa Gülen ile birlikteymiş! Aşk kısa sürdü

Mert Yazıcıoğlu meğerse rapçi Melisa Gülen ile birlikteymiş! Aşk kısa sürdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 13:14
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Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu meğerse gizli saklı bir aşka yelken açmış. İddialara göre M Lisa ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun aşkı kısa sürmüş...

Mert Yazıcıoğlu meğerse rapçi Melisa Gülen ile birlikteymiş! Aşk kısa sürdü

Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile olan olaylı ayrılığıyla uzun süre konuşuldu.

Bu ilişkiden sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu yoğun çalışma temposuyla birlikte kariyerinin zirvesini yaşarken özel hayatı da unutuldu.

Kızıl Goncalar dizisinde resmen döktüren yakışıklı oyuncu Cüneyd rolüyle adından söz ettiriyor.

Yazın sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atan Mert Yazıcıoğlu meğerse aşk hayatında da oldukça hareketli bir dönem geçiriyormuş.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun, 2. Sayfa'nın özel haberine göre; sahne ismi M Lisa olan rapçi Melisa Gülen ile gözlerden uzak üç ay aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa meğerse geçen ay ayrılmış... Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Mert Yazıcıoğlu'na yorum yağdı.

İddiayı duyanlar "Buna aşk denmez", "Hızlı ve imanlı", "Haberi yapılana kadar ayrılmışlar" yorumlarında bulundu.

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Mert Yazıcıoğlu
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