MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

23.07.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasını çarptırılan ünlü oyuncu, gelen eleştirilere, "Ben sağlıklı biriyim. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer." yanıtını verdi

Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Açıklamaları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'ndaydı.

Boluğur, aşk soruları karşısında, yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinde biri olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Ben tutkulu bir kadınım, çekim benim için çok önemli. Fakat bir taraftan da yalnızlığı seven bir yanım da var. Hayatı akışında yaşıyorum." dedi.

3141364_56916123ab0d241efa31c2ef56ea30f0_640x640

"ALBÜM TEKLİFLERİ ALDIM"

Şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlatan Boluğur, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum. Albüm için teklifler de aldım. Küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenmek kafası." ifadelerini kullandı.

3141364_e9d574ea1da3595d5557e7de1d270c69_640x640

"BENDEN SAĞLIK GEÇER"

Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Boluğur, maske kullanmadığı için aldığı eleştirilere de yanıt verdi.
3141364_24bf63f2c35b4a37171eeb17685ca93d_640x640

Ünlü oyuncu, "Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum, sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali olay olduAşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu
PARTNERReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadıReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadı
Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar tatilde!Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar tatilde!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Merve Boluğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i süper mini elbisesiyle yaktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i süper mini elbisesiyle yaktı geçti

Baba-oğul arasına 3 milyon dolar girdi girdi!

Baba-oğul arasına 3 milyon dolar girdi girdi!

Songül Karlı'dan sere serpe pozlar

Songül Karlı'dan sere serpe pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.